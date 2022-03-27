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Овечкин сравнялся с Горди Хоу

Александр Овечкин стал вторым в истории НХЛ по количеству победных голов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Алескандр Овечкин помог своей команде переиграть «Нью-Джерси Девилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и записал на своей счет 121-й победный гол в карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин не только улучшил положение в списке лучших бомбардиров в истории лиги, но и поднялся на второе место по количеству победных шайб. По данному показателю он сравнялся с именитым канадским хоккеистом Горди Хоу, выступавшим в НХЛ с 1946 по 1971 год, а также в сезоне-1979/1980.

Сам Овечкин заявлял о своем желании стать лидером по количеству набранных очков в истории НХЛ. По состоянию на 27 марта на счету российского форварда 772 заброшенные шайбы и 626 результативных передач.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли. Овечкин — воспитанник московского «Динамо».

Николай Костюков
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