Диетолог объяснила ажиотажный спрос на сахар у россиян

Диетолог объяснила спрос на сахар у россиян памятью испытывавших дефицит калорий предков

Ажиотажный спрос у скупающих сахар россиян связан с памятью предков, испытывавших бесконечный дефицит калорий. Об этом в воскресение, 27 марта, диетолог Елена Соломатина рассказала радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, предки испытывали успокоение, если натыкались на сладкий фрукт или корешок, поскольку это давало энергию убежать от дикого зверя. Когда современный человек получает сладкое, то он также успокаивается. «В основном пожилые люди скупают сахар. У них осталось тоже в памяти, что на сахаре можно выжить», — рассказала Елена Соломатина.

По словам диетолога добавлять сахар в чай не стоит. Организм получает достаточное количество глюкозы из таких продуктов как молоко, крупы, макароны, овощи. Кроме того, сахар добавляют в колбасы и многие виды соусов.

25 марта сообщалось, что у жительницы станицы Челбасской в Краснодарском крае украли 300 килограммов сахара, унаследованных ею вместе с домом.