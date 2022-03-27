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Украина предложила ввести санкции против Газманова, Баскова и Тимати

Минкульт Украины предложил ввести санкции в отношении еще 47 российских деятелей культуры

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Министерство культуры Украины предложило расширить санкционный список российских артистов, добавив туда 47 актеров, музыкантов, певцов и телеведущих России. Об этом со ссылкой на страницу ведомства в запрещенной в России социальной сети Facebook (головная организация Meta признана экстремистской) сообщает РИА Новости.

Всего в новом списке 47 человек, в том числе певцы Олег Газманов и Николай Басков, а также рэпер Тимати. Причиной решения названы выступления этих деятелей в поддержку действий России на Украине. Правительство одобрило такое предложение, согласовать его должны Совет нацбезопасности и обороны Украины и президент Владимир Зеленский.

Также под удар попали телеведущие Роман Бабаян и Алексей Гудошников, актеры и режиссеры Дмитрий Харатьян, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Владимир Машков, Марат Башаров.

Из артистов в списке еще есть Сергей Жуков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Дима Билан и уроженец Одессы рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн).

Три недели назад сообщалось, что суд Украины вынес постановление о заочном аресте Газманова. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

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Платон Щукин
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