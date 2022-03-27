Появилось видео лучших моментов турнира UFC on ESPN 33

В сети появилось видео лучших моментов турнира UFC on ESPN: Блэйдс против Докоса

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоялся в ночь на 27 марта в американском Колумбусе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке вечера соперничали тяжеловесы Кертис Блэйдс и Крис Докос. Схватка завершилась во втором раунде: Блэйдс отправил оппонента в нокаут и добился 16-й победы в карьере.

В со-главном бою Алекса Грассо вынудила сдаться Джоан Калдервуд. Мексиканка применила удушающий прием в первом раунде. Это победа стала для нее третьей подряд в рамках UFC.

Первое поражение в карьере потерпел российский боец Аскар Аскаров. Он уступил судейским решением Каю Кара-Франсу.

На UFC on ESPN состоялся и поединок россиян Алиасхаба Хизриева и Дениса Тюлюлина. Последний уступил в этой схватке, попавшись на удушающий прием соперника.