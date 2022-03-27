Спикер Госдумы Володин напомнил о повышении социальных пенсий в России на 8,6 процента

В России с 1 апреля вступают в силу ряд социально значимых законов, в том числе касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки. Об этом читателям своего Telegram-канала напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 8,6 процента. С января на такую же величину проиндексировали страховые и военные пенсии. Новое повышение затронет порядка четырех миллионов человек.

В ту же дату вступит в силу закон, упрощающий получение социальной поддержки. Он утверждает порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов граждан, которые могут выразить свое согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнив форму в личном кабинете на портале госуслуг.

По словам Володина, в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин признал, что на фоне введенных санкций российской экономике потребуются структурные изменения, которые приведут к инфляции и росту безработицы. При этом он уверен, что «организовать против России экономический блицкриг» у стран Запада не вышло.

Поводом для введения странами Запада в отношении России беспрецедентных в мировой истории ограничений стала так называемая специальная операция на Украине. Сроки ее завершения в настоящий момент неясны, однако российские власти утверждают, что все идет по заранее намеченному плану.

Володин в сообщении в Telegram также напомнил, что с 1 апреля вступает в силу закон о введении уголовного наказания за распространение ложной информации о любых государственных органах России действующих за рубежом, в том числе Росгвардии, МЧС России, прокуратуре и посольствах. К таковой информации могут отнести любую, противоречащую или отличающуюся от официальной позиции российских властей. Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.