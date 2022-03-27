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Спорт

Вяльбе обвинила в избалованности олимпийского чемпиона

Елена Вяльбе обвинила в избалованности олимпийского чемпиона Сергея Устюгова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов будет индивидуально готовиться к следующему сезону. Об этом сообщает ТАСС.

«Не буду скрывать — Серегу никто не хочет брать в команду, потому что все хотят, чтобы в команде была дисциплина. Если человек избалованный, ему будет сложно встать в общее стойло», — отметила глава ФЛГР. Вяльбе добавила, что спортсмен уже не сможет выступать, как в лучшие годы, однако должен готовиться к чемпионату мира, если сборную России допустят до международных стартов.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Устюгов завоевал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине в эстафете. Он также дважды становился чемпионом мира.

Алексей Гусев
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