45 российских дипломатов покинули Польшу

Посол в Варшаве Андреев заявил, что 45 высланных российских дипломатов покинули Польшу

45 российских дипломатов, которых Варшава решила выслать из страны, покинули Польшу. Об этом сообщил посол России в республике Сергей Андреев, передает РИА Новости.

«Дипломаты покинули территорию Польши», — сказал он.

О решении властей Польши выслать работников российского диппредставительства Андреев рассказал 23 марта. Ноту о высылке вручили tve лично. Посол назвал такое решение Варшавы безосновательным.

Отмечалось, что российских дипломатов решено было выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу.

Комментируя шаг польских властей, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что число высылаемых дипломатов превышает имеющийся состав в этой стране. Она назвала цифру беспрецедентной, заметив, что в российском внешнеполитическом ведомстве не понимают, откуда вообще она взялась.