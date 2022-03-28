Эрдоган решил провести переговоры с Россией и Украиной

Эрдоган заявил, что хочет провести переговоры с делегациями России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет встретиться с делегациями России и Украины перед началом переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле. По сообщениям турецкого издания Sabah, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 по московскому времени и приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 16:08 по Москве.

28 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что переговоры российской и украинской делегаций, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта. Он отметил также, что говорить о прогрессе на переговорах двух стран пока рано. В то же время, подчеркнул пресс-секретарь президента России, важно, что было принято решение продолжить их в очном формате.