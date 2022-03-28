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Западные страны массово заинтересовались американскими F-35 из-за России

Politico: спрос на американские F-35 вырос среди стран Запада на фоне спецоперации России

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Joseph Barron / Reuters

Западные станы массово начали вкладывать дополнительные средства в закупку вооружения, в том числе истребителей пятого поколения F-35 американского производства на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины. Внимание на это обратило Politico.

Как отмечает издание, Великобритания, Польша, Германия, Бельгия, Норвегия, Италия, Румыния и Швеция уже пообещали направить своим оборонным ведомствам гораздо больше средств, чем планировали до эскалации ситуации вокруг Украины. Администрация президента США Джо Байдена также намеревается запросить на нужды Пентагона в 2023 году 773 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем в 2022-м. При этом ряд американских конгрессменов высказали свою заинтересованность в том, чтобы предоставить Минобороны страны еще больше денег.

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По мнению экспертов, предприятия оборонной промышленности, как крупные, так и мелкие, окажутся в выигрыше. В частности, американская компания Lockheed Martin уже заключила контракт с Германией на поставку ей до 35 F-35. При этом ранее на протяжении многих лет Берлин не спешил закупать американские истребители, поскольку рассчитывал обновить свой авиапарк за счет самолетов, которые разрабатываются совместно немецкими и французскими специалистами и должны быть введены в эксплуатацию в 2040-х годах.

О своем намерении приобрести F-35 также заявили власти Финляндии и Швейцарии. Кроме того, обновить парк военной авиационной технике вскоре, в 2027 году, придется и Чехии — в качестве замены состоящим на вооружении страны в настоящее время самолетам рассматривается и продукция Lockheed Martin, в том числе F-16V и F-35. «Путин [президент России Владимир Путин] — несомненно, лучший продавец F-35 всех времен», — заявил Politico управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия.

Помимо самолетов, также существенно вырос спрос и на другое вооружение: стрелковое оружие, ракеты, беспилотники и системы ПВО. Так, после того, как США и страны Европы направили Украине тысячи устаревших противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, они сами стали нуждаться в модифицированных версиях подобного вооружения. В частности, Вашингтон в марте уже выделил военным дополнительно 3,5 миллиарда долларов на пополнение запасов оружия взамен тому, что было передано Киеву.

Ранее в марте сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда попросил своего американского коллегу Джо Байдена ускорить поставки Варшаве современного вооружения по текущим программам. Политик напомнил, что между Польшей и Соединенными Штатами уже заключены контракты на поставки системы Patriot, ПРО по программе Himars, а также есть программа закупок истребителей F-35 и недавно согласованная программа приобретения танков Abrams.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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