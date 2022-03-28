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В России разрешат «серый» импорт для ряда товаров

Минпромторг отменит ответственность за параллельный импорт товаров для насыщения рынка

Фото: Pixabay

Минпромторг России разработал проект постановления, согласно которому в стране отменят ответственность за параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя. Однако инициатива коснется не всей продукции, а только ее ряда, пишут «Известия».

Ответственность за «серый» импорт отменят для тех товаров, которые требуются «для насыщения потребительского рынка», объяснили в ведомстве. На данный момент за поставки в Россию продукции без разрешения правообладателя придется выплатить компенсацию до пяти миллионов рублей, а также уничтожить сами товары.

«Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка», — добавили в Минпромторге.

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В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России отметили, что обсуждают возможность распространения параллельного импорта на все товары, кроме некоторых исключений. Эту идею поддержал глава «Опоры России» Александр Калинин. По его мнению, решение позволит избежать запрета западных компаний на ввоз их продукции в Россию.

В свою очередь преподаватель Moscow Digital School Роман Лукьянов объяснил, что продукцию, ввезенную в рамках параллельного импорта, нельзя сравнивать с контрафактным товаром.

«Это легальный товар, произведенный самим правообладателем или с его разрешения, но не предназначенный по разным причинам для продажи в России или запрещенный к импорту сюда», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские власти задумали разрешить «серый» импорт. С это просьбой обратились Глава ФАС Максим Шаскольский и основатель онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук к правительству страны.

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Марина Совина
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