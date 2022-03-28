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Армения опровергла данные о передаче России истребителей для операции на Украине

Минобороны Армении назвало сообщения о передаче России истребителей Су-30 ложью

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Армения не передавала России истребители и другую военную технику. С таким заявлением выступило Министерство обороны республики, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Минобороны Армении опровергло распространенные ранее азербайджанской телекомпанией Haber Global данные о якобы передаче России истребителей Су-30 для их применения в ходе специальной операции на Украине.

В министерстве назвали указанную информацию «абсолютной ложью». «Все самолеты вместе с личным составом находятся на местах и выполняют поставленные задачи», — прокомментировали сообщение телекомпании в армянском оборонном ведомстве.

Тем времени в Азербайджане приняли решение о проведении интенсивных военных учений в районе Нагорного Карабаха. Ранее Баку попросил Москву более не использовать термин «Нагорный Карабах», так как, по сообщениям азербайджанской стороны, на территории страны нет административно-территориальной единицы с таким названием.

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Дмитрий Настасьев
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