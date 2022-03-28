Создатель «Масяни» пожаловался на блокировку сайта Роскомнадзором

Создатель «Масяни» Куваев заявил, что Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев пожаловался на то, что Роскомнадзор прислал ему уведомление о блокировке сайта, где выкладывались новые эпизоды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление аниматора в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Автор популярного мультфильма утверждает, что ведомство вынесло решение на основании требования Генпрокуратуры. Он добавил, что сайтом зрители пользуются редко, новые серии доступны на YouTube.

РБК отмечает, что сайта с новыми сериями «Масяни» на момент 00:35 по московскому времени не было в реестре ресурсов, к которым Роскомнадзор ограничивает доступ.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам журналиста Александра Невзорова и немецкого таблоида Bild по требованию Генеральной прокуратуры России. При этом ограничение может быть неполным, так как ведомство может запретить посещение одной или нескольких страниц сайтов.

