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Украина задумала наградить ушедшие из России компании

Глава офиса президента Украины Ермак анонсировал награду компаниям, которые ушли из РФ

Фото: Pixabay

Украина задумала наградить компании, ушедшие с российского рынка на фоне санкций. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, передает РБК.

«Я анонсировал появление новой награды — "отличия мира", которую будут получать от Украины те корпорации, которые уже ушли из России, и те компании, которые как можно быстрее к ним присоединятся», — указал чиновник.

Ермак добавил, что подробности будут раскрыты в дальнейшем. Он заключил, что организации, покинувшие российский рынок или планирующие это сделать «заслуживают уважения» со стороны Украины и всего мира.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фeдоров предложил на 10 лет запретить работу ушедших иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. По словам парламентария, приостановившие оказание услуг компании погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности.

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Марина Совина
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