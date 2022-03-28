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В Кремле высказались об интервью Зеленского российским журналистам

Песков заявил, что в Кремле не изучали интервью Зеленского российским журналистам
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об интервью президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам. Его комментарий передает «Интерфакс».

По словам Пескова, в Кремле пока не изучали содержание интервью украинского лидера.

Также представитель Кремля заявил, что Россия не боится публиковать разговор Зеленского с российскими журналистами. При этом он уточнил, что Роскомнадзор должен проверить материал на предмет соответствия российскому законодательству. «У нас есть действующие законы, и очень важно не публиковать какой-то информации, которую приравнивали бы к нарушению этих законов. (...) Будь то интервью, будь то информация СМИ», — объяснил Песков.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура России намерена дать правовую оценку содержанию интервью президента Украины и самому факту его размещения.

Перед этим стало известно, что Роскомнадзор начал проверку российских СМИ, которые взяли интервью у Зеленского. Также в ведомстве призвали российские средства массовой информации отказаться от публикации этого разговора.

Сообщение о том, что несколько российских журналистов, среди которых есть и иностранные агенты, взяли интервью у президента Украины, появилось в сети в минувшее воскресенье, 27 марта.

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Евгения Наумова
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