Политолог оценил шансы преемников Жириновского

Политолог Потуремский заявил, что у Жириновского нет достойных преемников в ЛДПР

У Владимира Жириновского в настоящий момент нет достойных преемников на посту главы ЛДПР. С таким заявлением выступил политолог Виктор Потуремский. Его слова передает «Радиоточка НСН» в Telegram.

По оценке политолога, ЛДПР является партией «вождистского» типа и ее популярность во многом завязана на харизме самого Жириновского. Потуремский уверен: чтобы заменить Жириновского, его возможный преемник должен обладать «соответствующим послужным списком» — по этому критерию из кандидатов сразу же выпадает сын политика Игорь Лебедев.

У других потенциальных преемников, таких как губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и депутат Андрей Луговой, политического капитала и шансов больше, они «на слуху», однако и этого может оказаться недостаточно.

«На данный момент, все как и предсказывалось,нет адекватной замены. (...) Те фамилии, которые сейчас называются, они на слуху. Но вопрос в том, смогут ли они стать фигурами федерального масштаба для партии в целом», — подытожил политолог.

Болезнь главы ЛДПР Потуремский оценил как серьезный вызов для будущего партии.

В то же время данные опросов ВЦИОМ показывают, что за время, прошедшее с госпитализации Жириновского, его рейтинг существенно вырос. Если на момент госпитализации политика лишь 28,1 процента опрошенных сообщали о своем доверии к нему, то к 25 марта число доверяющих главе ЛДПР респондентов составило уже 45,9 процента.

Сам Владимир Жириновский называл среди своих преемников губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам федерации Алексея Диденко.