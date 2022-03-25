Жириновский в больнице обрел доверие россиян

ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян к Жириновскому в 1,5 раза после его госпитализации

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в больнице обрел значительную поддержку россиян. Это следует из данных, опубликованных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 25 марта.

Если на момент госпитализации политика лишь 28,1 процента опрошенных сообщали о своем доверии к нему, то к 25 марта число доверяющих главе ЛДПР респондентов составило уже 45,9 процента, то есть в полтора раза больше. Опросы ВЦИОМ показали, что лишь за прошедшую неделю доверие к Жириновскому выросло более чем на шесть процентных пунктов. Однако сильнее всего россияне по-прежнему доверяют президенту. На прямой вопрос о доверии к нему утвердительно ответили более 80 процентов опрошенных.

Доверие к Жириновскому растет несмотря на то, что госпитализированный политик уже долгое время самостоятельно не делает заявлений. Вместо этого однопартийцы публикуют в социальных сетях сбывшиеся «пророчества» главы ЛДПР.

Сообщения о госпитализации Жириновского появились 9 февраля, вскоре после того, как политик сделал восьмую прививку от коронавируса. Источник «Коммерсанта» заявил, что Жириновский две недели скрывал свое заболевание COVID-19, так как боялся, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

В партии сообщали об улучшении состояния политика и утверждали, что Жириновский начал давать поручения и читать новости. 21 марта в СМИ появились сообщения об отказе легкого у главы ЛДПР, а 25 марта — о смерти Жириновского. В Минздраве и ЛДПР опровергли эти сообщения, партия решила обратиться в Генпрокуратуру, чтобы наказать распространителей фейков.