Байден рассказал об ответе США в случае применения Россией химоружия на Украине

Президент Байден пообещал существенный ответ США в случае применения Россией химоружия

Президент США Джо Байден рассказал о реакции США на возможное применение Россией химического оружия на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер пообещал, в таком случае последует существенный ответ со стороны Соединенных Штатов. При этом Байден отказался уточнять, что именно он имеет в виду. «Я не собираюсь говорить, каким будет ответ, поскольку тогда Россия узнает, каким будет ответ», — заявил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Запад, в случае применения Россией на Украине химического или биологического оружия, отреагирует «драматическими мерами».

23 марта президент США Джо Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия. Он также пригрозил стране «высокой ценой» при таком сценарии. Лидер США допустил, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую.