Раскрыты сроки введения маркировки животных в России

«Известия»: Госдума примет закон о маркировке и учете животных в первом чтении 19 апреля

Госдума может принять законопроект об обязательном учете и маркировке животных в первом чтении в ближайшее время. Инициативу поддержат большинство ее фракций, сообщают «Известия».

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» примет Госдума в первом чтении уже 19 апреля. Согласно документу, в России введут обязательный учет и маркировку животных. Данные о них включат в единую базу Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.

«Известия» также раскрыли предполагаемые сроки введения маркировки для животных: ожидается, что законопроект вступит в силу 1 сентября 2022 года. Новые нормы затронут сельхозживотных, включая коров, кроликов, свиней, овец, козлов, пчел, рыб, верблюдов и северных оленей. Однако Минсельхоз внесет поправки, которые расширят нормы учета и маркировки на домашних питомцев — кошек, собак и других.

Учет животных, подлежащих маркировке, начнут осуществлять в указанные правительством сроки, но не ранее 1 марта 2023 года. Предполагается, что бирка для питомца будет стоить от 14 до 20 рублей, а ее установка — от 50 до 70. Стоимость подкожного чипа составит от 90 до 140 рублей, а его вживление потребует еще от 50 до 100 рублей. Наиболее затратными способами маркировки названы татуирование и таврение — они обойдутся в 200–500 рублей.

Ранее в России призвали проводить обязательную маркировку животных за счет государства. С таким предложением выступила президент фонда «Забытые животные» и юрист Анастасия Комагина.