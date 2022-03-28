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Спорт

Роналду высказался о продолжении карьеры в сборной Португалии

Криштиану Роналду заявил, что сам будет принимать решение о будущем в сборной Португалии

Фото: Miguel Vidal / Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о продолжении карьеры в национальной команде. Футболиста цитирует ТАСС.

Он заявил, что сам будет принимать решение о своем будущем в сборной. «Если я захочу больше играть, я это сделаю. Я командую, и точка», — сказал футболист.

29 марта состоится финальный стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре между сборными Португалии и Северной Македонии. Роналду отметил, что считает свою команду фаворитом встречи. «Мы обязаны мыслить позитивно и побеждать в игре», — подчеркнул футболист.

37-летний Роналду является капитаном сборной Португалии с 2008 года. Чемпионат мира в Катаре может стать пятым мундиалем в его карьере. Наивысшее достижение, которого Роналду добивался в национальной команде, — золото чемпионата Европы 2016 года. Также в его активе серебро и бронза европейских первенств 2004-го и 2012-го.

Дарья Коршунова
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