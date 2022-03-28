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Захарова ответила Байдену на слова про Путина

Мария Захарова ответила на комментарий Госдепа о фразе Байдена в адрес Путина

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на комментарий Государственного департамента США насчет фразы американского лидера Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь МИД РФ привела в своем посте комментарий Госдепа: «Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома — советник Госдепартамента США». «God Save America», — написала после Мария Захарова.

26 марта Байден назвал Владимира Путина «мясником» и добавил, что что российский лидер «не может оставаться у власти». После этого инцидента журналисты спросили главу США, призывал ли он к смене власти в России, на что хозяин Белого дома ответил отрицательно.

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Николай Чигасов
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