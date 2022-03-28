Американская киноакадемия изучит нападение Уилла Смита на ведущего «Оскара» Криса Рока

Американская киноакадемия планирует изучить инцидент с нападением актера Уилла Смита на ведущего премии «Оскар» Криса Рока, пишет ТАСС со ссылкой на заявлении киноакадемии.

В заявлении сказано, что Академия осуждает действия актера. «Мы официально начали расследование в связи с инцидентом и изучим дальнейшие действия и последствия произошедшего в соответствии с нашими правилами и стандартами», — объяснили представители киноакадемии.

Причиной конфликта во время церемонии награждения стала неудачная шутка Криса Рока «об удивительной, очень короткой прическе» жены Уилла Смита, которая страдает от алопеции (аутоиммунное заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Шоумен сравнил ее с героиней актрисы Деми Мур из фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил ведущего по лицу и крикнул Року, чтобы тот не смел шутить над его супругой.