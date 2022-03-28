Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Авангард
3:0
2-й период
live
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Черногория
Сегодня
21:00 (Мск)
Греция
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Дания
Завтра
19:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Кипр
Завтра
19:00 (Мск)
Эстония
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Спорт

Тренер рассказал о форме Яна перед боем со Стерлингом

Тренер Нурмаганбетов рассказал, что Ян находится в лучшей форме перед боем со Стерлингом

Фото: Globallookpress.com

Тренер Кайрат Нурмаганбетов рассказал о форме российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна перед боем с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я могу сказать, что Петр сейчас находится в лучшей форме, если сравнивать ее с предыдущими поединками», — заявил он. Нурмаганбетов отметил, что этому способствовала успешная подготовка в Таиланде. По его словам, там создается правильная тренировочная атмосфера. «Пока ты идешь до зала ММА, ты проходишь через несколько других: бокс, кикбоксинг и так далее. Все кричат, работают, и ты приходишь на тренировку уже настроенный на пахоту. Это то, что нужно для подготовки к боям», — объяснил он.

Ранее 28 марта стало известно, что Ян прилетел в США. «Я наконец-то похороню тебя», — одной фразой отреагировал на это Стерлинг.

Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля. Американец проведет бой в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

В марте 2021 года Ян утратил чемпионский пояс в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и проиграл поединок дисквалификацией. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.

Дарья Коршунова
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича после поездки в Киев
В ООН отреагировали на данные о пытках российских военных на Украине
Доктор Мясников рассказал о неприятном побочном действии популярного витамина
Россиянин два месяца хранил тело знакомой на балконе
Телефонный террорист признался в работе за вознаграждение
Названы предполагаемые участники пыток российских военнопленных на Украине
Перемены в фигуре женщины после 7 лет отношений сочли неуважением к мужу в сети
Тренер рассказал о форме Яна перед боем со Стерлингом
Илон Маск снова заболел COVID-19
Huawei назвала способ выжить под санкциями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.