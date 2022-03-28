Тренер рассказал о форме Яна перед боем со Стерлингом

Тренер Нурмаганбетов рассказал, что Ян находится в лучшей форме перед боем со Стерлингом

Тренер Кайрат Нурмаганбетов рассказал о форме российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна перед боем с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я могу сказать, что Петр сейчас находится в лучшей форме, если сравнивать ее с предыдущими поединками», — заявил он. Нурмаганбетов отметил, что этому способствовала успешная подготовка в Таиланде. По его словам, там создается правильная тренировочная атмосфера. «Пока ты идешь до зала ММА, ты проходишь через несколько других: бокс, кикбоксинг и так далее. Все кричат, работают, и ты приходишь на тренировку уже настроенный на пахоту. Это то, что нужно для подготовки к боям», — объяснил он.

Ранее 28 марта стало известно, что Ян прилетел в США. «Я наконец-то похороню тебя», — одной фразой отреагировал на это Стерлинг.

Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля. Американец проведет бой в статусе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

В марте 2021 года Ян утратил чемпионский пояс в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и проиграл поединок дисквалификацией. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.