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Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о госпитализации

Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации. Его слова передает ТАСС.

«Я не госпитализирован, на плановом осмотре, просто иногда для этого нужно отключить телефон. Не волнуйтесь, все хорошо», — заявил Пельш.

Ранее 28 марта ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что Пельш был госпитализирован в Москве. Уточнялось, что телеведущий попал в больницу из-за проблем с сердцем.

В конце 2019 года также появлялась информация о том, что телеведущий был госпитализирован после жалоб на давящие боли в грудной клетке. Тогда Пельш прокомментировал слухи и сообщил, что проходил в медицинском учреждении плановое обследование.

Аналогичная информация распространялась в СМИ в 2018 году. Сообщалось, что Пельш был экстренно госпитализирован из-за проблем с ритмом сердца. Позднее представитель шоумена пояснила, что он проходил плановую проверку перед экспедицией в Антарктиду.

В 2018 году Пельш принял участие в выпуске программы «Жить здорово!», где рассказал, что страдает от панкреонекроза. По его словам, он дважды испытывал сильнейшие приступы, после которых полностью поменял режим. Шоумен изменил меню и ведет здоровый образ жизни.

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Асель Минбаева
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