Валдис Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш заявил, что отправился в медицинское учреждение для планового обследования. Так он прокомментировал слухи о госпитализации Telegram-каналу «Подъем».

«Вечером обещают отпустить», — сообщил Пельш, отметив, что обследуется в институте хирургии имени Вишневского.

Ранее Telegram-канал «112» передавал, что Пельш был госпитализирован после жалоб на давящие боли в грудной клетке. По его данным, шоумена направили в одну из столичных клиник.

В 2018 году Пельш принял участие в записи программы «Жить здорово!», где рассказал, что страдает от панкреонекроза. По его словам, он дважды испытывал сильнейшие приступы, после которых полностью поменял режим. Шоумен изменил меню и ведет здоровый образ жизни.

Около года назад в СМИ появились сообщения, что Пельш был экстренно госпитализирован из-за проблем с ритмом сердца. Позднее представитель шоумена пояснила, что он проходил плановую проверку перед экспедицией в Антарктиду.

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