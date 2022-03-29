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103-летняя женщина отметила очередной день рождения и дала совет молодежи

Отметившая 103-й день рождения американка посоветовала молодым «не влипать в неприятности»

Фото: Marijan Murat / DPA / Globallookpress.com

В США 103-летняя женщина отметила очередной день рождения, раскрыла причину своего долголетия и дала совет молодому поколению. Об этом сообщает KLFY-TV.

Матильда Тернер Комо из города Вашингтон, округ Колумбия, встретила знаменательную дату 27 марта. Женщина долгие годы проработала на ферме вместе с мужем и стала матерью семерых детей. Американка очень хорошо разбирается в огородничестве и считает, что ее талант передался одному из внуков, который тоже увлечен фермерством.

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Комо предполагает, что прожила так долго благодаря вере в бога, однако добавила, что и ее ближайшие родственники дожили до преклонных лет: мать женщины умерла в 85 лет, а сестра — в 90. Американка рассказала, что всегда старалась помогать другим людям, а на вопрос, что бы она посоветовала молодежи, ответила: «Не влипайте в неприятности и поступайте по совести».

Ранее 101-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия. Кэт Роудс из города Чаттерис считает, что главное для долголетия — позитивный настрой и активный образ жизни.

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Никита Савин
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