Захарова прокомментировала возможность «отыграться» на гражданах Европы

Захарова заявила, что европейцев не будут депортировать из России в ответ на санкции

Москва не собирается депортировать граждан европейских стран из страны в ответ на санкции Запада, и действие указа об ответных визовых мерах не будет распространяться на простых европейцев, находящихся в России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, трансляцию которого опубликовало ведомство.

По ее словам, российская сторона не будет «отыгрываться» на простых европейцах. Так она прокомментировала возможность депортации людей из РФ в ответ на санкции.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что власти России разрабатывают проект указа президента Владимира Путина об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Он не уточнил, о каких действиях идет речь, но подчеркнул, что к ним прибегнут в случае использования «нелегитимных санкций и решений, которые ущемляют права российских граждан и юридических лиц».