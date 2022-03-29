Стало известно о планах США направить на Украину бывших солдат афганской армии

РИА Новости: власти США готовятся отправить на Украину бывших военных афганской армии

Власти США готовятся направить на Украину бывших солдат национальной армии Афганистана. О соответствующих планах Вашингтона стало известно агентству РИА Новости со слов информированного источника.

Собеседник агентства отметил, что неблагоприятная для Киева ситуация в зоне российской спецоперации вынуждает американскую сторону задействовать новые резервные силы. «Заокеанские "кукловоды" дошли до того, что готовятся направить в район боевых действий бывших военнослужащих афганской национальной армии. Речь идет о курируемой ЦРУ группе бойцов расформированных спецподразделений численностью до 400 человек», — рассказал он.

По информации источника, афганским наемникам передадут американское оружие и заставят их участвовать в боевых действиях на стороне Украины под страхом депортации на родину. «Один из мотивирующих факторов — обещанный ежемесячный гонорар в несколько тысяч долларов, что весьма значимо для беженцев, не имеющих источников доходов в течение последних полугода», — указал он.

По словам собеседника РИА Новости, афганцев забирают из американских лагерей беженцев и бросают в бой. При этом на Украине они становятся легитимными целями для российских военных. «Заинтересованные в своей безопасности страны не должны допустить того, чтобы афганский фактор использовался для дестабилизации обстановки в других регионах», — заключил источник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не будет заниматься судьбой иностранных наемников, участвующих в военных действиях на стороне Украины. Она напомнила, что Москва неоднократно осуждала рекрутирование наемников из других стран и направление их на Украину.