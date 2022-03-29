Власти России назвали претендующую на отсрочку от армии категорию граждан

В России претендовать на отсрочку от армии смогут IT-специалисты с высшим образованием

В России претендовать на отсрочку от армии смогут IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и годовым стажем. Эта категория граждан названа в Telegram-канале кабмина страны.

Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Чтобы получить отсрочку, компании должны предоставить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года. Затем будет сформирован общий список для Минобороны и в дальнейшем — военкоматов.

Власти России пояснили, что отсрочка от армии также распространиться на молодых специалистов со стажем меньше года при условии, если они окончили вуз за год до назначения на должность.

В список включено свыше 60 специальностей и направлений. Среди них математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов.

25 марта представители Минцифры выступили категорически против введения ограничений на передвижения айтишников. Отмечалось, что подобные меры, будь они введены, могут привести к увеличению оттока специалистов за границу и в целом деструктивно отразиться на IT-отрасли.

