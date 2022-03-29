Экономист рассказал о вытеснении доллара из мировой экономики

Экономист Беляев рассказал, что доллар потихоньку вытесняется с мировой арены

В тенденции доллар потихоньку вытесняется из мировой экономики, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Однако утверждать, что это может произойти быстро, нельзя, отметил он.

«Конечно, санкции дали "backfire", то есть отдачу по западной экономике, причем сильнее, чем по российской, и на Америке они тоже сказались. Мы видим, что там начались инфляционные процессы, а это, читай, то же самое, что ослабление национальной валюты. И понятно, что набирает силу юань, расплачиваться мы за нефть будем в рублях, Саудовская Аравия — в юанях», — обратил внимание экономист.

Тем не менее ожидать, что доллар будет сильно сброшен, а экономика Штатов уничтожена, не стоит, считает аналитик, поскольку Америка сейчас экономическая держава номер один, и торговые расчеты с ней ведутся в долларах, рассказал Беляев. Кроме того, ослабление доллара — это следствие ослабления экономики, а не наоборот.

«Америку могут теснить на мировой арене по производству, но это процесс достаточно перспективный и длительный. Куда вы денете американскую промышленность? Она мощная и тоже на месте не стоит, движется точно также вперед, китайская ее догоняет, но больше ее никто не догоняет», — поделился аналитик.

Он также заметил, что доллар обслуживает не только внешнеторговый оборот, но и финансовый рынок, а соберется ли когда-нибудь кто-то использовать на этом рынке другую валюту — большой вопрос.

Ранее турецкий обозреватель Мехмет Али Гюллер указал на то, что из-за ситуации на Украине и санкций ускорилось ослабление доллара. По его мнению, все большее значение в мире станут приобретать национальные валюты, а также будут внедряться альтернативные финансовые системы.

