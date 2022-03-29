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В Москве вьетнамец избил ребенка бамбуковой метлой

Гражданина Вьетнама заподозрили в истязании родного сына в Москве

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве проводится проверка в отношении гражданина Вьетнама, которого заподозрили в жестоком избиении родного сына бамбуковой метлой. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, на травмы ребенка обратили внимание в школе, где учится мальчик. Учителя заметили синяки на его теле, поговорили с ним, и мальчик рассказал о наказании, которому якобы подверг его отец. Как сообщил пострадавший, отец избил его бамбуковой ручкой веника, так как он не уследил за младшим братом.

В том случае, если проверка подтвердит рассказ мальчика, в отношении гражданина Вьетнама могут возбудить уголовное дело по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области женщина подозревается в попытке убийства дочери молотком. Ее задержали, а затем поместили в медицинский стационар.

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Валерий Розенберг
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В Москве вьетнамец избил ребенка бамбуковой метлой
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