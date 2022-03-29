Россия заблокировала счета посольства Польши в Москве

Россия в качестве ответной меры заблокировала счета посольства Польши в Москве

Россия приняла решение в качестве ответной меры заблокировать счета польского посольства в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.

«Как раз сегодня появилось сообщение о том, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве», — заявил дипломат.

Андреев указал, что инициатором подобных действий стала Польша. «Ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольство России в Польше и, неизбежно, посольство Польши в Москве», — заключил он.

Ранее посол рассказал, что Польша заблокировала счета российского посольства в Варшаве под предлогом «финансирования терроризма». Андреев назвал абсурдными обвинения в адрес диппредставительства. Он указал, что шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

23 марта правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки послу России в Варшаве Сергею Андрееву. Отмечается, что российских дипломатов решили выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу, их подозревают в шпионаже.

