Россия заблокировала счета посольства Польши в Москве
Россия приняла решение в качестве ответной меры заблокировать счета польского посольства в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла РФ в Польше Сергея Андреева.
«Как раз сегодня появилось сообщение о том, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве», — заявил дипломат.
Андреев указал, что инициатором подобных действий стала Польша. «Ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольство России в Польше и, неизбежно, посольство Польши в Москве», — заключил он.
Ранее посол рассказал, что Польша заблокировала счета российского посольства в Варшаве под предлогом «финансирования терроризма». Андреев назвал абсурдными обвинения в адрес диппредставительства. Он указал, что шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
23 марта правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки послу России в Варшаве Сергею Андрееву. Отмечается, что российских дипломатов решили выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу, их подозревают в шпионаже.