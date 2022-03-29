Президента Бразилии выписали из больницы в день госпитализации

Президент Бразилии Болсонару был выписан из больницы после сдачи анализов

Президент Бразилии Жаир Болсонару был выписан из больницы в день госпитализации после того, как сдал необходимые анализы. Об этом сообщает Reuters.

Официального бюллетеня от медицинской бригады или комментариев из офиса президента пока нет. Как сообщил агентству министр связи Фабио Фариа, бразильского лидера госпитализировали после того, как он почувствовал «дискомфорт в животе».

Ранее председатель Партии республиканцев Маркус Перейра рассказал, что Болсонару госпитализировали для обследования в связи с болью в животе. «Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком», — рассказал он. При этом, по словам первой леди Мишель Болсонару, с президентом «все хорошо».

В июле прошлого года президента госпитализировали с непроходимостью кишечника. Он провел несколько часов на аппарате искусственной вентиляции легких.