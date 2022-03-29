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Президента Бразилии госпитализировали

Президента Бразилии Болсонару госпитализировали для обследования в связи с болью в животе
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Antonio Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали для обследования в связи с болью в животе. Об этом газете Globo сообщил председатель Партии республиканцев Маркуса Перейру, передает ТАСС.

«Сказали, что у него рефлюксная болезнь и проблемы с желудком», — рассказал Перейру. При этом, по словам первой леди Мишель Болсонару, с президентом «все хорошо».

В 2018 году президент Бразилии чуть не погиб после того, как на него напали с ножом на демонстрации. Тогда политика ранили в живот, он потерял более сорока процентов от всей крови в организме. После нападения президент перенес несколько операций. В последний раз Болсонару был госпитализирован в январе 2022 года.

В июле прошлого года политика госпитализировали с непроходимостью кишечника. Он провел несколько часов на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Марина Совина
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