Синоптик предупредил москвичей об осадках

Вильфанд заявил, что осадки в течение недели ожидают жителей Москвы и Подмосковья

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение недели с 28 марта по 3 апреля жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки. Его слова передает ТАСС.

Вильфанд предупредил москвичей, что количество снега в столице намного ниже мартовской нормы, и в течение недели он еще будет выпадать. «Март — зимний месяц. В среднем высота снежного покрова по климату должна составлять 23 сантиметра. То, что мы видим сейчас — 4-6 сантиметров в Москве и до 15 сантиметров в Московской области — существенно ниже многолетних значений. Снег в марте — это обыденно», — подчеркнул он.

Синоптик объяснил, что контраст связан с аномально теплым февралем: температура была выше нормы в среднем на 7 градусов, а погода в середине марта соответствовала четвертой пятидневке апреля. «То есть погода забежала вперед на целый месяц, и все москвичи расслабились», — отметил Вильфанд. Он также предупредил метеозависимых людей о низком атмосферном давлении, которое объяснил приближением к Москве центра глубоко циклона.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам на юге Европейской России потепление до 24 градусов к выходным. По его словам, на юге России к среде, 30 марта, произойдет резкое изменение погоды. Температура будет на 4-5 градусов выше нормы, а к концу рабочей недели уже до 6 градусов выше нормы.