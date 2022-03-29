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Минобороны сообщило о реальной угрозе гражданскому судоходству в Черном море

Шойгу: из-за действий ВСУ создана реальная угроза гражданскому судоходству в Черном море

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В Черном море из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) создана реальная угроза гражданскому судоходству. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Министр уточнил, что украинские военные бездумно применяют отдельные виды своего оружия, что создает угрозы в различных регионах.

«Турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор», — рассказал Шойгу.

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Он также заявил, что армии Украины был нанесен существенный урон, что позволяет сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса. Глава Минобороны подчеркнул, что специальная операция на Украине будет продолжена до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

Ранее в марте Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину и членам Совета безопасности о ходе специальной военной операции на Украине, гуманитарной помощи и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях.

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Евгения Куликова
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