В России госпитализировали 4932 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 4932 пациентов с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 4932 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 29 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 1762.

Выздоровели и выписались за последние сутки 47 229 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 737 206 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 19 660 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 803 503.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. Он подчеркнул, что в большинстве регионов ситуация с COVID-19 улучшилась.