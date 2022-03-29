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В России госпитализировали 4932 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 4932 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России госпитализировали 4932 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 29 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 1762.

Выздоровели и выписались за последние сутки 47 229 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 737 206 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 19 660 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 803 503.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. Он подчеркнул, что в большинстве регионов ситуация с COVID-19 улучшилась.

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Анастасия Шейкина
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