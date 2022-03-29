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В МВД Чехии рассказали о выдаче специальных виз беженцам с Украины

МВД Чехии заявило о выдаче более 240 тысяч специальных виз беженцам с Украины

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Чехия выдала более 240 тысяч специальных виз беженцам с Украины, позволяющих получить убежище в республике. Об этом рассказали в МВД страны, передает ТАСС.

Всего специальную визу получили 241 724 человека. В министерстве отметили, что число выехавших с Украины растет. Если в воскресенье, 27 марта, в стране было выдано 3167 таких виз, то в понедельник, 28 марта, их насчитывалось уже 5139. На учет в полицию по делам иностранцев встали 131 826 беженцев.

Больше всего покинувших страну находится в Праге. В столице зарегистрированы 60 тысяч беженцев. Всего в Чехию с украинской территории прибыли 300 тысяч человек. Почти половина беженцев — дети, четыре пятых взрослых — женщины.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал число украинских беженцев, находящихся на территории страны. На заседании Совета национальной безопасности политик сказал, что в Польшу прибыли около 2,3 миллиона беженцев. Дуда указал, что только 1,8 миллиона из них остались в стране.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины. Сроки проведения операции определит сам Путин.

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Анжелика Бережная
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