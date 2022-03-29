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Француз вступил в перепалку с Макроном из-за роста цен

Француз вступил в перепалку с президентом Макроном из-за выросших цен

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Житель французского Дижона вступил в перепалку с президентом Эммануэлем Макроном из-за выросших цен на энергоносители, бензин и продукты питания. Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина вплотную подошел к главе государства и перед камерами заявил, что из-за роста цен его семье перестало хватать денег на нормальную жизнь. «Я буквально стал нищим работником… Фактически я хожу на работу, чтобы оплачивать счета, денег после этого вообще не остается. Объясните мне, как за 48 часов топливо может подорожать на 30 центов?», — набросился он на Макрона.

Тот попытался ответить, что виной всему геополитическая обстановка и энергетический кризис, а исправить ситуацию можно при помощи экономии. «Не рассказывайте мне про Украину и про Путина, — парировал мужчина. — Легко сказать — понизьте температуру дома на 2-3 градуса. Не нужно мне это говорить, я уже это сделал».

Ранее Макрон допустил введение продуктовых чеков в стране. Он пояснил, что такая мера будет введена для помощи наиболее бедным семьям и среднему классу в борьбе с продовольственным кризисом.

27 марта стало известно, что более половины французов заявили о доверии заявлениям России по ситуации вокруг Украины. По данным CNews, 52 процента жителей Франции верят хотя бы одному из российских тезисов о причинах украинского конфликта. Так, 28 процентов опрошенных считают, что спецоперацию России поддерживает русскоязычное население Украины, «желающее освободиться от преследований, которым они подвергаются». 10 процентов респондентов уверены, что Украиной управляет «хунта», в состав которой входят неонацисты.

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Марина Совина
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