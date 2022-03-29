Курс доллара упал до рекордной отметки

Курс доллара упал до 85,99 рубля

Курс доллар упал ниже 86 рублей на бирже впервые с 28 февраля.

На момент написания новости доллар был на отметке 85,99 рубля (минус 4,18 процента). Курс евро вырос до 97,08 рубля (плюс 1,07 процента).

Укрепление курса рубля, как считают опрошенные The Wall Street Journal эксперты, обусловлено не верой инвесторов и участников рынка в национальную экономику, а многочисленными ограничительными мерами Центробанка и правительства.

Также аналитики указывают на то, что даже в нынешней ситуации могут сложиться экономические предпосылки для укрепления курса рубля. В условиях, когда многие зарубежные компании объявляют об уходе из России, импорт в страну будет снижаться, а значит, на внутреннем рынке снизится спрос на иностранную валюту.

Еще один скачок котировок рубля произошел после заявления президента Владимира Путина о желании перевести расчеты за российский газ, поставляемый в «недружественные» страны, на рубли. При этом эксперты называют такой расклад малореалистичным.