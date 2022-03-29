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Цены на газ в Европе опустились

Цены на газ в Европе опустились почти до 1200 долларов за тысячу кубометров

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Цены на газ в Европе к закрытию торгов опустились почти до 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 1194,3 доллара. Затем котировки ускорили темпы роста до 12 процентов, достигнув максимума в 1305,7 доллара.

На фоне переговорного процесса России и Украины цены резко снизились почти до 1200 долларов, после чего вновь перешли к росту примерно до 1290 долларов. Цена закрытия составила 1211,3 доллара, что на 3,9 процента выше расчетной цены накануне.

Ранее политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что недружественные европейские страны оказались в безвыходном положении из-за требования России перейти на рубли в расчетах за газ. По его мнению, они будут вынуждены пойти на этот шаг или в противном случае откатиться назад в экономическом развитии.

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Марина Совина
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