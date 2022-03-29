Макрон назвал невозможной оплату российского газа в рублях

Президент Франции Макрон заявил, что платить за российский газ рублями невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной оплату контрактов по российскому газу в рублях. Об этом он сказал во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Ранее Макрон отмечал, что требование об оплате российского газа в рублях не соответствует условиям заключенных договоренностей. По его словам, оплата должна вестись в валюте, согласованной в контракте.

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер объявил, что Европейский союз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. «Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — пояснил представитель ЕК.

В Кремле в свою очередь подчеркивали, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в другие страны. «Газ бесплатно поставлять никто не будет, это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Он аргументировал это тем, что такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали. Разъясняя поручение президента, Песков говорил, что покупка газа это сложный процесс. «Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени», — отметил Песков, добавив, что в настоящее время прорабатываются все «модальности» дальнейших поставок.