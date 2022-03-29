В России рассказали о возможном будущем торговли газом с Европой

Аналитик ФНЭБ Митрахович предрек долгие переговоры о продаже газа в Европу за рубли

К 1 апреля Россия, вероятно, отправит предложения по изменениям в контракты контрагентам в недружественные страны, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. Ждать, что к началу месяца прекратятся поставки российского газа или будут достигнуты договоренности по поводу валюты, в которой начнут производиться расчеты за газ, не стоит, подчеркнул эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

«1 апреля, скорее всего, будут озвучены предложения по изменениям в контракты. [Президент России Владимир] Путин дал поручение до 31 марта подготовить переход и многие считают, что 1 апреля Россия прекратит поставки газа. Я думаю что это маловероятный сценарий. Скорее "Газпром" будет рассматривать поручение Путина как срок отправки предложений своим контрагентам и компаниям по изменению контрактов. Условно 31 марта отправят, будут ждать ответов и дальше начнется переговорный процесс, который, надо сказать, может затянуться», — предположил Митрахович.

Специалист заявил, что не считает приостановку поставок газа в Европу вероятным сценарием. «Европа каждый день платит нам несколько сотен миллионов в разной валюте за газ. По подсчетам Bloomberg с начале марта поставки совершаются на 700 миллионов евро каждый день. По тогдашним ценам. Нужно сделать сноску, что в разные дни было по-разному. С учетом того, что объемы меняются и формула цены следует за спотовым рынком, поэтому она тоже меняется в долгосрочных контрактах, но все равно несколько сотен миллионов долларов или евро каждый день — это очень большие деньги, поэтому, конечно, никто не хочет их терять», — указал эксперт.

В случае отказа европейских стран платить за газ или заморозки платежа, Россия пойдет на приостановку поставок, заявил Митрахович. «Чтобы такие потенциальные риски исключить, когда платежи могут заморозить, вариант платежей в рублях и придуман», — объяснил он.

Ранее политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что недружественные европейские страны оказались в безвыходном положении из-за требования России перейти на рубли в расчетах за газ. Им придется или пойти на этот шаг, или заняться перестройкой системы энергообеспечения, что приведет к откатыванию назад в экономическом развитии, добавил он.