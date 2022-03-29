Синоптик рассказал о редком для Москвы погодном явлении

Синоптик Леус объяснил грозу со снегом в Москве температурным контрастом

Мартовские грозы в московском регионе случаются раз в три-четыре года, а в 2022 году прошли уже дважды, сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Вероятность такого явления составляет два процента. О редком погодном явлении он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По сообщениям очевидцев и данным сети грозопеленгаторов Blitzortung 28 марта в Москве прошла гроза. «Вчера ни одна из метеостанций столичного региона это дело не зафиксировала. Потому что, во-первых, это очень краткосрочное явление и, во-вторых, в Москве все метеостанции стоят в городе, возможно ее не было слышно из-за шума машин и не видно из-за зданий. Так что мы тоже можем говорить, что вчера была гроза, опираясь только на сообщения очевидцев и данные Blitzortung, которая вчера зафиксировала вспышку в 20:40», — сообщил Леус.

Это уже вторая гроза за март в Москве. Первая была 26 марта, отметил синоптик. «По климату Москвы гроза в марте в столичном регионе бывает раз в три-четыре года. Но вот видите в этом году в марте две грозы уже случилось», — указал специалист.

Это редкое явление случается при температурном контрасте и высоком влагосодержании воздуха. «Главное условие появления грозы — это температурный контраст и большое влагосодержание. Холодный атмосферный фронт наблюдался вчера над центральной частью России. Вот и образовались кучево-дождевые облака, которые и стали причиной грозы со снегом», — поделился Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение недели с 28 марта по 3 апреля жителей Москвы и Подмосковья ожидают осадки. Он предупредил, что количество снега в столице намного ниже мартовской нормы, и в течение недели он еще будет выпадать.