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Под поверхностью Земли зафиксировали загадочные сигналы

Ученые из Франции обнаружили загадочные магнитные импульсы в ядре Земли

Фото: NASA / Unsplash

Команда ученых, возглавляемая Николасом Жилле из Университета Гренобль-Альпы во Франции, зафиксировала загадочные сигналы, исходящие из-под поверхности Земли. Как уточняется, это были магнитные импульсы. Выводы наблюдений опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Магнитное поле Земли функционирует благодаря турбулентному движению заряженных частиц и конвекционных потоков глубоко в ядре. В результате работы специалисты обнаружили, что магнитное поле нашей планеты циклично колебалось каждые семь лет, смещаясь на запад со скоростью почти 1500 километров в час вокруг экватора. Для этого ученые проанализировали данные геомагнитного поля в период с 1999 по 2021 год, полученные спутниками и наземными обсерваториями.

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1 марта

Ранее исследователи полагали, что тонкий слой стратифицированной породы может вызывать сдвиги в магнитном поле между внешним ядром и мантией Земли. Однако работа Николаса Жилле доказала, что эти изменения могут происходить и без слоя породы.

В феврале 2022 года геофизики из Китайской академии наук выяснили агрегатное состояние и состав ядра земли. Оказалось, что оно пребывает одновременно и в жидком и твердом состоянии.

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Елена Апазиди
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