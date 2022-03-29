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Кадыров рассказал о брошенных украинскими военными мирных жителях

Глава Чечни Кадыров заявил, что украинские военнослужащие бросают мирных жителей

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что украинские военнослужащие, пустившиеся в бегство, бросают мирных жителей, которых они использовали в качестве живого щита.

Он рассказал, что в покинутых укрытиях чеченские военные находят медали, гранаты, шевроны и униформу, «которую противники оставили в спешке, скрываясь от стремительного наступления наших военнослужащих».

Кадыров добавил, что украинские солдаты бросают даже пожилых людей, помощь которым оказывают российские военнослужащие. Их эвакуируют в безопасное место. «Самое страшное, что подобное отношение к мирным жителям со стороны бандеровских преступников имеет массовый характер», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров записал голосовое сообщение по поводу переговоров между Россией и Украиной и раскритиковал проходящую в Турции встречу делегаций. По его мнению, от данной встречи «никакого толку не будет».

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Сергей Истомин
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