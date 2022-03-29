В Карелии появятся экспозиции об истории региона

В Национальном музее Карелии появятся экспозиции об истории региона в XX веке.

В Национальном музее Карелии появятся экспозиции, посвященные истории региона в XX веке. Об этом рассказал министр культуры региона Алексей Лесонен, передает ТАСС.

Выставка затронет такие исторические события, как революцию, Северную войну, Великую Отечественную войну и индустриализацию.

«Здесь рождались гиганты, которые потом заработали на весь Советский Союз. Карелия была центром взрывного роста, в том числе экономики. Всю эту сторону надо показать», — отметил Лесонен.

Восстановительные работы в историческом здании музея начнутся не ранее 2023 года. Проект реставрации планируется завершить к концу апреля, сейчас он проходит государственную экспертизу.

Ранее, 28 марта, в Санкт-Петербургский институт истории РАН впервые показал в Великом Новгороде летопись XV века. Экспонат является древней копией первой Новгородской летописи, которая дошла до наших дней в двух редакциях. Самая старая из них — это пергаменный Синодальный список, датируемый XIII-XIV веками.