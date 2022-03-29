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На Украине сообщили о согласовании трех гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Верещук заявила о согласовании трех гуманитарных коридоров

Фото: Hannah McKay / Reuters

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о согласовании трех гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Верещук, в Донецкой области люди смогут выехать на личном транспорте по гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье. Также власти надеются реализовать еще два гумкоридора в Запорожской области — из Мелитополя и Энергодара в Запорожье.

27 марта Верещук заявляла, что с помощью гуманитарных коридоров за сутки из особо опасных районов удалось эвакуировать 1100 человек.

За день до этого в Минобороны России сообщали об эвакуации из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию свыше 19,6 тысячи человек. Всего с начала военной операции в Россию были доставлены 439 420 человек.

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Алиса Реброва
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