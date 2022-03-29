Лепс проиграл в суде с Кремлевским дворцом 2 миллиона рублей

Компания Григория Лепса проиграла 2 миллиона рублей из-за отмены концерта Юрия Антонова

Российский эстрадный певец Григорий Лепс проиграл в суде с Государственным кремлевским дворцом (ГКД) около 2 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет об иске ГКД против ООО «Продюсерский центр Григория Лепса». Между организациями еще до пандемии коронавируса был заключен договор о проведении юбилейного концерта музыканта Юрия Антонова. Мероприятие планировалось на 5 декабря 2020 года, а продюсеры должны были выплатить аванс в размере двух миллионов рублей. При отмене или переносе шоу речь шла о такой же неустойке.

На фоне распространения COVID-19 Лепсу пришлось перенести юбилей Антонова на 2021 год в зал «Крокус Сити Холл». После такого решения руководство Кремлевского дворца обратилось с исковым заявлением. В результате арбитражный суд Москвы постановил взыскать с компании Лепса 1,95 миллиона рублей, а также 32,5 тысячи рублей судебных расходов.

Ранее в марте этого года стало известно, что Григорий Лепс потерял около 20 миллионов долларов из-за санкций США и европейских стран. Концертный директор Кирилла Чибисов подчеркнул, что в последние 20 лет Лепс хранил часть заработанных средств в американских и британских банках.