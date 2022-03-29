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Небензя отреагировал на «физическую зачистку» Киевом неугодных лидеров

Небензя заявил, что РФ обеспокоена «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров мнений
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выражает обеспокоенность в связи с «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров общественного мнения. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель России при организации добавил, что страны Запада проявляют непоследовательность и лицемерие, требуя организовать гуманитарную паузу для киевского режима.

Марина Совина
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