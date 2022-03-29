Небензя отреагировал на «физическую зачистку» Киевом неугодных лидеров
Небензя заявил, что РФ обеспокоена «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров мнений
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выражает обеспокоенность в связи с «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров общественного мнения. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель России при организации добавил, что страны Запада проявляют непоследовательность и лицемерие, требуя организовать гуманитарную паузу для киевского режима.