Небензя заявил, что РФ обеспокоена «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров мнений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выражает обеспокоенность в связи с «физической зачисткой» Киевом неугодных лидеров общественного мнения. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель России при организации добавил, что страны Запада проявляют непоследовательность и лицемерие, требуя организовать гуманитарную паузу для киевского режима.