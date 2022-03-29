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Небензя допустил ввоз оружия на Украину в медицинских машинах с Запада

Василий Небензя заявил, что с Запада на Украину ввозят оружие в грузовых автомобилях DHL
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя допустил возможность ввоза оружия на Украину в медицинских машинах с Запада. Он заявил об этом на заседании СБ ООН, его цитирует РИА Новости.

По словам постпреда, РФ не исключает, что на Украину в автомобилях компании по доставке грузов DHL или в машинах с медицинской символикой с Запада может ввозиться вооружение.

«Из публикаций в интернете видно, что в руках вооруженных сил Украины оказались и автомобили компании по доставке DHL, используемые для перевозки вооружений​​​. Не можем исключать, что под прикрытием автомобилей этих организаций или автомобилей с медицинской символикой на Украину из сопредельных государств могут ввозиться те самые вооружения, которые Запад столь щедро наобещал Киеву», — предположил Небензя.

Ранее Небензя назвал недостойными попытки обвинить Россию в применении химического оружия на Украине. По его словам, Россия не нуждается в использовании запрещенных видов вооружения, поскольку для достижения своих целей ей вполне хватит конвенционального оружия.

Марина Совина
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